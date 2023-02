OHL regrette le départ de Mandela Keita : "C'est douloureux, nous ne pensons pas qu'il aurait dû partir"

Mandela Keita a été prêté par OHL à l'Antwerp, un départ surprenant dans cette dernière journée de mercato. L'international U21 belge était mécontent de son temps de jeu à Louvain.

Mandela Keita était l'une des belles surprises de la saison dernière à OHL. Cette saison, le médian de 20 ans connaît quelques difficultés : après une blessure au pied en début de saison, il goûte désormais au banc, et n'avait plus joué depuis 3 matchs. La patience n'aura pas été bonne conseillère, et Ariel Jacobs le regrette. "C'est douloureux. Nous nous réjouissions de l'évolution de nos jeunes et cette spirale positive est brisée", déclare le conseiller sportif d'OHL à ROB TV.

Keita aura-t-il plus de temps de jeu à l'Antwerp, où il est prêté ? On est en droit d'en douter au vu de la concurrence au Bosuil. "Mandela se posait beaucoup de questions en raison de sa saison difficile. Il n'a pas joué pendant trois semaines d'affilée et il n'y est pas habitué. Nous avons essayé de l'aider à traverser ces moments difficiles, mais il pensait que ça irait mieux avec une bouffée d'air frais et il avait des offres", explique Ariel Jacobs. "Nous avons insisté jusqu'au dernier moment : selon nous, il n'aurait pas dû partir, au contraire". Un pari tenté par l'international belge U21. Nous verrons s'il s'avère payant !