L'Union Saint-Gilloise a présenté son projet de stade à la commune de Forest

Mardi soir, l'Union Saint-Gillois a présenté au conseil communal de la ville de Forest ses plans pour la construction du nouveau stade de l'USG.

L'Union Saint-Gilloise explique via un communiqué de presse sa démarche. "La réunion à huis clos s’est déroulée en deux parties. Dans la première partie, notre CEO, les responsables de la mobilité et de la durabilité au sein du club et l’un des architectes du nouveau stade ont fait une présentation complète relative au site du stade projeté sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique. Le stade serait situé entre le site de Recyclis et l’actuel complexe sportif de Bempt".

Les questions posées après la présentation émanaient principalement de l’opposition forestoise et portaient sur les perturbations possibles en termes de mobilité, la coopération avec des parkings externes, les potentiels accès au site, le déplacement du terrain de rugby et la collaboration avec les clubs de football locaux. Le club a répondu à toutes les questions et indiqué qu’il était prêt à coopérer à long terme avec la commune", lit-on.

"L’objectif était de donner à tous les conseillers communaux et au conseil communal une image claire des plans. La discussion a également été très constructive", a déclaré le CEO Philippe Bormans. "Nous sommes transparents et ouverts à toutes les remarques et questions, nous l’avons montré lors de cette réunion. Ce n’est que grâce à une bonne coopération que ce projet important pour le club et tous ses supporters pourra voir le jour".

Des discussions ont ensuite eu lieu en l'absence des représentants de l'USG, qui attend désormais "avec impatience" le rapport du conseil communal. Prochaine étape le 14 février, date à laquelle le conseil communal donnera une réponse que l'Union espère positive.