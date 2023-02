Karel Geraerts reste prudent : "Nous n'avons fait aucun pas vers la finale"

L'Union s'est imposée ce mercredi soir en demi-finales aller de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp (1-0).

"C'était un match très fermé. Ce que l'Antwerp est venu faire était très clair. Ils ont pris très peu de risques et voulaient éviter nos reconversions. Il y a eu très peu d'occasions. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de tirs au but non plus", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse d'après-match.

Certes, l'Antwerp a eu la possession du ballon durant une bonne partie de la rencontre, mais sans que cela ne devienne dangereux. "Les trois défenseurs centraux de l'Antwerp se sont souvent renvoyés le ballon, ce qui peut durer longtemps. Il s'agit ensuite de ne pas céder d'espace à l'arrière et de rester calme. L'Antwerp a des joueurs qui peuvent forcer la décision en un contre un, mais nous aussi."

Cette victoire permet-elle à l'Union de prendre une option sur la finale ? Pas selon Geraerts, en tout cas. "Si nous avons fait un pas vers la finale ? Pas du tout. Quel que soit le résultat du match de ce soir, ça ne change rien. Le match retour sera décisif. On peut très bien se retrouver menés 1-0 à l'Antwerp après une minute. Dans un mois, ce sera un match très chaud."

Le match retour ? Je suis impatient. On vit pour des moments comme ça.

"Comment va jouer l'Antwerp ? A domicile, ils jouent toujours vers l'avant, avec un jeu direct. Ils ont aussi un public assez chaud. Cela va être un super match à jouer, avec beaucoup d'ambiance. On vit pour des moments comme ça, en tant que joueur ou entraîneur. Ce sont des matchs magnifiques. Je ne peux pas attendre", s'est montré un Geraerts impatient.