L'Antwerp domine Malines et remporte sa 4e Coupe de Belgique !

Sans trop de problèmes mais non plus sans surnager, l'Antwerp s'est imposé 0-2 ce dimanche face à Malines en finale de la Coupe de Belgique.

Cela sentait l'ambiance des grands jours ce dimanche après-midi. L'Antwerp et Malines, deux clubs au glorieux passé, se disputaient le trophée de la Coupe de Belgique. Tandis que les Anversois pouvaient lancer idéalement leur sprint final et les play-offs 1, Malines avait à coeur de clôturer une saison assez compliquée par un titre national.

Dans un stade Roi Baudouin chauffé à blanc, les deux équipes tentaient d'emblée de d'emballer la rencontre. Sans grande réussite, néanmoins. La rencontre était fort physique, hachée. Storm percutait sur le côté gauche et servait Hairemans, dont la reprise de la tête passait à côté (15e).

L'Antwerp gardait le ballon, mais éprouvait bien des difficultés face à une équipe de Malines très regroupée derrière. Les Anversois se montraient néanmoins de plus en plus pressants, et allaient être recompensés. Ekkelenkamp était accroché dans le rectangle, Mr Lardot indiquait le point de penalty ! Janssen s'élançait, marquait...mais devait re-tirer le penalty car Mr Lardot voulait d'abord parler avec Coucke. Le Néerlandais réussissait son deuxième essai (1-0, 35e).

Malines tentait de réagir, via Schoofs. La frappe du capitaine de Malines passait juste au-dessus (42e).

Il restait une mi-temps au KV pour inverser la tendance. Defour tentait quelque chose, en remplaçant Lavalée par Da Cruz. Malines débutait la seconde période avec quelques bonnes intentions, mais était vite à nouveau surpassé. Ekkelenkamp était tout près de faire 0-2 mais sa frappe placée passait juste à côté (46e). Muja rentrait dans le jeu et frappait, le ballon était dévié et passait à nouveau juste à côté du poteau de Coucke (51e). Le gardien devait ensuite s'interposer devant Janssen (56e) et Muja (60e).

Les Malinois étaient au bord de la rupture et savaient qu'ils devaient jouer le tout pour le tout. Sur un centre pourtant anodin, Butez n'était pas loin d'offrir le but de l'égalisation au KV (64e).

Dans une rencontre avec toujours beaucoup de déchet technique, les minutes s'engrangaient pour des Malinois qui ne trouvaient pas l'inspiration. Hairemans donnait plutôt bien un coup franc que Walsh reprenait de la tête, mais c'était contré (77e).

Tandis que Malines s'époumonnait à tenter d'égaliser, l'Antwerp faisait le break. Stengs servait Balikwisha - monté au jeu peu de temps auparavant - sur un plateau. Le numéro 10 anversois ne se faisait pas prier (0-2, 81e).

Le suspens était alors devenu inexistant. L'Antwerp filait vers une victoire dans cette Coupe de Belgique. Les Anversois étaient même tout proches de faire 0-3, mais Coucke réalisait un arrêt réflexe étourdissant après un centre dévié par Walsh (89e).

Dans une rencontre peu riche footballistiquement parlant, l'Antwerp s'est montré le plus réaliste et remporte ainsi sa 4e Coupe de Belgique. Idéal pour entamer les play-offs. Quant à Malines, pas à la hauteur de l'événement ce dimanche, la saison s'est définitivement terminée en eau de boudin.