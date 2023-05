Mark van Bommel annonce deux bonnes nouvelles avant le déplacement à l'Union SG

Quel visage montrera l'Antwerp après sa victoire en Coupe de Belgique ? On en saura plus mercredi sur le terrain de l'Union SG ce mercredi soir (20h30) lors de la 1ère journées des PO1.

Mark van Bommel a déjà tourné le bouton après la victoire en Coupe de Belgique dimanche. Lundi, il était déjà de retour sur le chemin des sentraînements avec les remplaçants et les réservistes. Les garçons qui avaient débuté la finale sont restés à l'intérieur pour une séance de récupération.

"Laisser éclater sa joie sur le terrain et dans le vestiaire, ce sont les meilleurs moments, avec la célébration avec les fans bien sûr, c'est pour ça qu'on le fait. Pour ma part, j'ai été calme et je n'ai presque rien bu. Mais j'ai laissé mes joueurs fêter. Ils sont suffisamment professionnels pour gérer cela", a lancé Mark van Bommel lors de sa conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. Sortis contre Malines, Willian Pacho et Vincent Janssen vont bien et sont à nouveau opérationnels. "Heureusement, il s'agissait de crampes et il n'y a pas eu de véritables blessures", a déclaré le technicien néerlandais.

"L'Union est un adversaire très coriace"

Mercredi, les troupes de Karel Geraerts et de Van Bommel s'affronteront pour la cinqiuième fois de la saison. "L'Union est un adversaire très coriace. Ils gèrent toutes les facettes du jeu et peuvent varier. Nous n'allons pas nous adapter à l'adversaire et nous allons essayer de jouer notre propre jeu. Nous ne sommes pas favoris et je ne dis pas cela pour nous mettre dans la peau d'un outsider. Nous jouons contre trois grands clubs dans ces playoffs et c'est très serré. La course au titre peut aller dans les deux sens", a conclu Van Bommel.