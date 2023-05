Malines a de nouveau manqué de poids dans un secteur du jeu : "Nous espérons des renforts"

Pas de troisième Coupe de Belgique pour Malines. Le KV s'est incliné assez nettement ce dimanche face à l'Antwerp (0-2). Et en attaque, c'était de nouveau le néant, ou presque...

"Nous avons manqué de présence en attaque aujourd'hui, ce qui est le cas depuis le début de la saison", a déclaré Rob Schoofs, qui a immédiatement pointé du doigt le problème. "Si vous regardez la différence que fait Janssen dans l'équipe d'Anvers...., vous verrez que nous n'avons pas quelqu'un comme ça. L'écart était trop grand. Surtout quand vous n'avez pas assez de présence pour créer le danger."

"Nous n'avons pas d'attaquant. Cela nous manque un peu", a constaté Geoffry Hairemans. "Si vous encaissez un but trop facilement et que vous-mêmes vous avez des difficultés à marquer, cela devient compliqué..."

© photonews

Steven Defour sait manifestement, et depuis un certain temps, que le poste d'attaquant pose problème. "J'aurais aimé ajouter un vrai attaquant (à l'effectif) en janvier. Ce n'est pas un reproche à Julien Ngoy et Yonas Malede. Ils ont eux-mêmes indiqué qu'ils n'étaient pas de vrais avant-centres. Même Alessio Da Cruz a joué dans la profondeur et sa position n'est pas la bonne non plus".

"Il a fallu faire avec les moyens du bord", conclut l'entraîneur du KV Malines. La priorité absolue du club lors du mercato semble donc être de recruter un attaquant. "Un renfort ? Je l'espère", a lancé Defour.