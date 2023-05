Un fardeau a quitté les épaules de Mark Van Bommel ce dimanche

Parfois critiqué pour ne jamais avoir remporté de trophée en tant qu'entraîneur, Mark Van Bommel a soulevé la Coupe de Belgique avec l'Antwerp, ce dimanche. Un fardeau qui quitte ses épaules, comme l'entraîneur anversois le fait comprendre en conférence de presse.

Mark Van Bommel a presque tout gagné en tant que joueur mais n'avait jamais soulevé le moindre trophée depuis sa reconversion. "Cela ne fait que deux ans. Certains disaient que je n'avais jamais rien gagné, ils ne pourront plus le dire maintenant. En tant que joueur, vous vous battez pour gagner des trophées. C'est aussi le cas en tant qu'entraîneur, mais vous avez moins d'impact que lorsque vous êtes sur le terrain" compare l'entraîneur du Matricule 1.

Après le 5-0 au Bosuil en phase classique, Van Bommel a vu Malines adopter une stratégie plus défensive. "On a essayé de gérer le match mais ce n'est pas facile de trouver un trou quand l'adversaire joue si bas. Ce n'est pas jouer lentement, mais c'est intelligemment attendre le bon moment."

Dans trois jours, l'Antwerp entamera ses Play-Offs 1 contre l'Union. "C'est dommage que ce soit si tôt. Si cette victoire est un coup de pouce ? Regardez ça comme vous le voulez. Si on n'avait pas gagné, on aurait pu dire que le championnat servait de revanche. Le plus important était de gagner aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que ça se déroulera de la même manière mercredi" a conclu Mark Van Bommel.