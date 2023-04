Le plan de Steven Defour a échoué : "Nous avons été trop nerveux"

La tactique de Steven Defour n'a malheureusement pae porté ses fruits ce dimanche après-midi. Le KV Malines s'est en effet incliné 0-2 face à l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique.

Steven Defour savait que cela risquait d'être difficile face à l'Antwerp. Le plan des Malinois a pourtant fonctionné lors de la première demi-heure, mais l'Antwerp s'est progressivement montré dangereux et a hérité d'un penalty avant la mi-temps.

Un plan qui tombe à l'eau

"Une finale doit encore être jouée. Ce que nous avions appris à l'entraînement et ce dont nous avions discuté a été parfaitement exécuté. Seulement, nous avons été trop nerveux dans la possession du ballon", a regretté Steven Defour en conférence de presse d'après-match. "On aurait pu rentrer à la mi-temps avec 0-0. Au moment où il ne faut pas sortir, on le fait quand même. Ce que nous avions prévu s'est alors produit."

Malines, insuffisant

Defour avait pourtant préparé sa tactique bien à l'avance. "Cette saison, nous avons eu du mal à récuperer le ballon. Nous avions également fait trop peu cette saison. Dans un 4-4-3, c'était insuffisant. Nous n'étions pas assez présent dans le rectangle. C'est pour cela que j'avais en tête depuis un moment de commencer à jouer à trois ou cinq derrière et de changer. C'est après les matchs contre La Gantoise et Anderlecht que j'ai décidé de le faire. Mon staf avait la même idée."

Malines a donc commencé avec trois centraux et deux latéraux ce dimanche. Sans succès, malheureusement pour Defour et le KV, qui clôt ainsi une saison très compliquée.