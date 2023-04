Défait avec le Standard il y a deux ans, Michel-Ange Balikwisha "n'oubliera jamais" cette finale de Coupe de Belgique

Monté en fin de match ce dimanche lors de la finale de Coupe de Belgique gagnée face à Malines, l'ailier de l'Antwerp s'est montré décisif en plantant le deuxième but de ses couleurs. Une revanche pour lui, qui avait perdu la finale 2021 contre Genk.

Monté au jeu à la 73e minute à la place de Janssen, Michel-Ange Balikwisha a d'abord failli faire la différence avec un centre vers Muja, avant de confirmer la victoire de ses couleurs en finale de la Coupe de Belgique en mettant au fond des filets un centre à ras de terre de Stengs.

Le trophée de la Coupe de Belgique à côté de lui, Balikwisha s'est présenté avec plusieurs de ses coéquipiers en conférence de presse. Alors que ces derniers avaient pu répondre sans encombre aux questions des journalistes, Balikwisha a quant à lui été interrompu par quelques autres joueurs anversois, débarquant dans la salle de presse bouteilles de champagne à la main.

Après ce bref et sympathique interlude, le deuxième buteur anversois du jour a pu donner son sentiment après cette victoire. "C'est de la joie. Un moment incroyable. Je suis vraiment content de marquer dans cette finale. Le fait de la perdre, puis de la gagner ensuite en marquant un but, c'est un moment que je n'oublierai jamais", a déclaré le numéro 10 anversois, en faisant référence à la finale de Coupe de Belgique perdue il y a deux ans avec le Standard face à Genk.

Cette victoire en Coupe nous donne un boost pour les play-offs

Balikwisha et les Anversois auront cependant peu de temps pour fêter cette victoire. En effet, dès mercredi, c'est le début des Champions' Play-offs et un déplacement périlleux à l'Union Saint-Gilloise. Peu importe que le club soit déjà qualifié pour l'Europe. "Il reste les play-offs, où ça va se taper (sic)", a prévenu Balikwisha. "Cela va être de très beaux combats. On doit être prêts pour le match de mercredi contre l'Union. Je pense que cette Coupe nous donne un boost pour bien entamer ces play-offs."

Des ambitions dans les play-offs confirmées par son coéquipier, Vincent Janssen, l'autre buteur de la journée. "Nous voulons plus qu'une troisième ou quatrième place. Je n'ai jamais gagné de doublé. Je suis curieux de savoir si nous y parviendrons."