Sorti touché en seconde période, Vincent Janssen donne de ses nouvelles

Premier buteur de la rencontre sur penalty, l'attaquant néerlandais a semblé touché lors de sa sortie, à vingt minutes du terme.

En raison de quelques petits pépins physiques, Vincent Janssen a moins joué ces dernières semaines et cela s'est ressenti, ce dimanche, sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Après son ouverture du score sur penalty en fin de première période, l'attaquant néerlandais, visiblement touché physiquement, a quitté ses partenaires à vingt minutes du terme.

Interrogé sur sa présence mercredi contre l'Union en zone mixte, Vincent Janssen s'est voulu rassurant. "Ce n'est rien de grave. J'ai eu moins de temps de jeu ces dernières semaines et je l'ai senti en fin de match. Les températures se réchauffent, il faisait particulièrement bon et cela a peut-être aussi joué un rôle dans mon état de fatigue. Je vais me reposer et préparer normalement le match contre l'Union."

De bonnes nouvelles donc de la part du meilleur buteur de l'Antwerp, remplacé à la 73e minute par Michel-Ange Balikwisha, deuxième buteur anversois ce dimanche.