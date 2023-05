Toby Alderweireld remporte son premier trophée avec l'Antwerp : "Le plus beau de ma carrière"

L'Antwerp a remporté la Coupe de Belgique pour la quatrième fois de son histoire ce dimanche après-midi contre le KV Malines (2-0). Il s'agit du premier trophée de Toby Alderweireld avec le Great Old.

Alderweireld a rejoint l'Antwerp l'été dernier pour "gagner des trophées. Avec la cathédrale tatouée sur son bras, aucun joueur n'incarne plus le sentiment anversois. "Mais c'est facile de dire que l'on veut gagner des trophées. Il faut le faire", a répondu le capitaine à l'issue de la rencontre.

À 34 ans, Alderweireld compte déjà quatre titres nationaux et une Coupe des Pays-Bas à son palmarès. En outre, il a déjà disputé une finale de la Ligue des champions et a terminé troisième avec les Diables rouges lors de la Coupe du monde 2018. Pourtant, le fait de remporter un prix avec l'Antwerp est quelque chose de très spécial pour lui. "Je place certainement cette victoire au sommet de ma carrière. De plus, c'est l'un des groupes les plus sympathiques et les plus cools avec lequel j'ai jamais joué. Pouvoir soulever la Coupe avec eux, c'est un rêve qui devient réalité".

Et maintenant, le doublé ?

L'Antwerp peut faire la fête jusqu'au bout de la nuit, mais le premier match des play-offs l'attend immédiatement, mercredi, avec l'Union. "Ce soir, nous pouvons nous amuser, mais dès demain, nous nous concentrerons sur le match de mercredi."

Car avec seulement deux points de retard sur l'Union et le RC Genk, le titre est également dans les cordes de l'Antwerp. "Nous devons respecter les équipes qui nous précèdent au classement, mais nous voulons maintenant tout donner et saisir toutes les occasions qui se présentent", a conclu l'ancien Diable Rouge.