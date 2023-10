Pas de festival de buts cette fois : service minimum pour Anderlecht au Tivoli

Le onze "bis" du RSC Anderlecht n'aura pas forcément gagné des points en Coupe ce mardi. La RAAL n'a pas démérité, mais les Mauves ont fait le job.

On savait dès l'annonce de la sélection qu'il y aurait du changement à Anderlecht pour ce 16e de finale de Croky Cup, et Brian Riemer n'y a pas été de main morte : seul Zeno Debast reste dans l'équipe par rapport à la large victoire sur OHL.

Il faut dire que l'adversaire doit être à la portée même d'un Anderlecht bis : tout le monde a encore en tête le 1-7 du RSCA chez cette même RAAL, il y a deux saisons. Mais à l'époque, Vincent Kompany n'avait pas fait tourner ou presque. Cette fois, on sent un flottement côté Mauve.

Si la défense est intraitable (Zeno Debast est bien trop fort pour Gobitaka, qui va s'exiler sur le côté de Louis Patris dès que possible), il y a ainsi des approximations dans les combinaisons de l'entrejeu. Vanhamel doit attendre que le quart d'heure passe pour devoir s'employer sur une frappe de Flips (18e). Dans la foulée, Benito Raman profite d'une situation confuse pour placer un pointu (19e, 0-1).

Ce sera le score à la pause, sans que le match s'emballe vraiment, du moins dans le chef d'Anderlecht ; une frappe de Benito Raman lèche le montant des Loups (28e), mais des titulaires d'un soir tels que Kristian Arnstad et Luis Vazquez ne gagnent certainement pas de points dans cette première période.

Pire : c'est la RAAL qui se procure les meilleures occasions dans le troisième quart d'heure, la frappe de Wagane Faye inquiétant un Dupé qui n'aura tout de même pas eu à s'employer (42e). Il y a deux ans, Anderlecht menait 1-4 à la pause ; cette fois, la messe n'est pas dite.

Thorgan Hazard acclamé par le Tivoli

Le tout jeune Tristan Degreef monte au jeu à la pause pour un Delaney visiblement pas encore totalement dans le rythme. Son premier déboulé est intéressant, mais se heurte au grand mal Mauve dans cette seconde période : Raman comme Vazquez passent leur temps hors-jeu. La RAAL est bien rentrée : Joël Ito met le feu au flanc de N'diaye, mais Dupé s'interpose sur son centre (55e).

L'entrée de l'ex-Mauve Jorn Vancamp pèse encore un peu plus sur la défense anderlechtoise, au point où on croit au penalty quand Kristian Arnstad semble faucher un Loup (66e). Pas de VAR, mais c'est la panique, et Brian Riemer décide que la récréation est finie : Dolberg et Hazard montent au jeu, ce dernier étant chaleureusement acclamé par un Tivoli au final proche de son Braine natal.

La pression qui en résulte amène presque un premier assist au jeune Degreef, mais la frappe est contrée ; il frôle ensuite le but, mais c'est cette fois Vanhamel qui s'interpose (81e). Le geste du match est tenté par Vancamp, qui envoie un lob osé des 40 mètres, sans succès (83e). Ce sera au final le service minimum pour le RSC Anderlecht, jamais vraiment serein ni conquérant : la RAAL sort la tête haute.