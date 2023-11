Doublé pour Perica, Ohio rattrape son mauvais match et Emond de retour à la fête : le Standard corrige Harelbeke et file en 1/8es de Croky Cup

Au petit trot mais en parvenant à inscrire quatre buts, le Standard s'est qualifié pour les 1/8es de finale de la Croky Cup. Les Rouches se sont facilement et logiquement défaits d'Harelbeke, notamment grâce à un doublé de Stipe Perica.

Ce mercredi soir, le Standard recevait Harelbeke en 1/16es de finale de Croky Cup. Pour cette rencontre, Carl Hoefkens effectue de nombreux changements : Henkinet, Laifis, O'Neill, Price, Balikwisha, Dewaele, Canak, Ohio et Perica sont titulaires. Vanheusden et Ngoy sont les seuls rescapés.

Face à cette modeste formation de D2 VFV, les Liégeois feront circuler le ballon toute la rencontre, presque sans jamais être mis en danger, et frappent directement vers la cage de Sammy Bossut. Une première tentative pour Ohio après un bon travail de Canak, l'ancien portier de Zulte est à la bonne place (2e).

Sans jamais emballer la rencontre, le Standard fait tourner. Pas grand-chose d'intéressant concernant le spectacle, mais les élèves de Carl Hoefkens prennent les commandes. Dewaele et O'Neill sont à la baguette, l'Australien remise pour Perica dans le petit rectangle, le Croate ouvre le score pour les Rouches (1-0, 14e). Sinon quelques tentatives lointaines, c'est déjà quasiment tout pour ce premier acte.

© photonews

Car le Standard prend des risques à ne pas se mettre à l'abri. Le modeste Harelbeke ne parvient pas à mettre les Liégeois en difficulté, mais le matricule 16 manque clairement de vitesse d'exécution et ne réchauffe pas les ardeurs légèrement refroidies de ses supporters en ce premier jour de novembre assez frisquet en Cité Ardente.

Le début de seconde période sera cependant salvateur. Bien lancé dans la profondeur, Balikwisha se retrouve en face à face avec Bossut et ne se prive pas pour faire le break (2-0, 56e). Quelques minutes plus tard, Stipe Perica inscrira même son deuxième but de la soirée sur un corner de Canak, qui a traversé toute la défense d'Harelbeke (3-0, 60e).

Et puis, retour au scénario de la première période. Le Standard contrôle, fait tourner le ballon et Carl Hoefkens en profite pour continuer à faire tourner son effectif. Ce sont Fossey, Noubi, Mundle et... Renaud Emond qui montent au jeu avant le dernier quart d'heure.

© photonews

Pourtant auteur d'une mauvaise prestation, bien trop nonchalante pour gagner des points aux yeux de son entraîneur, Noah Ohio ajoutera tout de même son grain de sel. Tentative de louche de Price vers le Néerlandais, mais le ballon est dévié par la défense d'Harelbeke. Il parvient tout de même à Ohio qui, dos au but et collé au gardien, réussit à se retourner pour alourdir la marque (4-0, 82e).

Il ne manquait plus qu'une chose pour clôturer la belle soirée liégeoise. Sur un nouveau centre de Canak, Renaud Emond coupe au premier poteau, trouve le montant et voit son ballon filer dans le but. Une nouvelle résurrection pour le phénix (5-0, 89e).

Le score n'évoluera plus. Le Standard se défait facilement d'Harelbeke et se qualifie pour les 1/8es de finale de Coupe de Belgique. Stipe Perica a probablement pris plus de plaisir ce soir que sur tout le reste de sa saison, Noah Ohio a soigné sa soirée compliquée avec un but en fin de match et Renaud Emond revit à nouveau. Standard - Harelbeke, 5-0 !