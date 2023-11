La magie de la Coupe : Meux aura poussé l'Union dans ses derniers retranchements

En déplacement à l'Union Saint-Gilloise ce mercredi, Meux aura malgré une cruelle défaite livré une prestation courageuse et à jamais marquée dans son histoire (2-1).

Mercredi après-midi très spécial pour le RFC Meux. L'équipe namuroise, évoluant en D2 ACFF, se déplaçait sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise, leader de Pro League.

Un duel aux allures de David contre Goliath, véritablement. Pour lequel Alexander Blessin décide de faire tourner son effectif. Imbrechts remplace Moris dans les buts. Leysen prend place en défense centrale. Terho et Teklab sont sur les flancs. En attaque, c'est Kabangu qui est titularisé aux côtés de Rodriguez.

L'Union prend directement la possession du ballon, sans se ruer devant la cage de Libertiaux. Rodriguez est stoppé in extremis (11e).

Comme nous l'avait expliqué le coach de Meux, Laurent Gomez, en marge de cette rencontre, il y a peu de chances que l'aventure des Namurois en Coupe de Belgique se poursuive. Autant jouer le coup à fond. Sur un corner, Smal force Imbrechts à l'arrêt (14e).

Les Unionistes s'installent progressivement dans la moitié de terrain de Meux. Lazare recoupe un bon centre de Teklab ; sa reprise passe au-dessus (15e).

Libertiaux, le gardien de Meux, va ensuite réaliser deux arrêts étourdissants devant sa ligne (17e et 19e). Ce n'était que pour retarder l'échéance...Sur un corner donné par Rasmussen, Leysen reprend d'une belle volée et trompe Libertiaux. L'Union a fait le plus dur : débloquer la situation (1-0, 37e).

Dans la foulée, l'Union veut enfoncer le clou. Terho centre en retrait vers Sadiki, qui voit sa frappe passer au-dessus des cages de Meux (40e).

Les équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 1-0. Malgré quelques occasions et ce but concédé, Meux n'a pas du tout à rougir de sa prestation.

Blessin décide de garder le même 11 pour la deuxième période. Le rythme semble avoir baissé, tandis que Meux joue toujours courageusement sa chance. Gauchet s'écroule dans le rectangle, certains supporters de Meux espèrent même un penalty ...mais rien, selon l'arbitre (58e).

L'Union cherche, toutefois sans forcer, à marquer le but du K.O. Teklab décroche une superbe frappe, qui ne passe pas loin du but de Meux (62e). Sur un centre-tir puissant de Lazare, Adam dévie en corner (68e).

Le score n'est encore que de 1-0, et Meux peut encore y croire. Les Namurois héritent d'un coup franc bien placé, qu'Imbrechts est obligé de dévier du bout des doigts (72e). Blessin veut tuer le match. Il fait monter Eckert, Puertas et Lapoussin. Puertas envoie un coup franc puissant juste à côté (75e), Libertiaux se détend à nouveau bien sur un essai de Terho (77e).

Alors que l'on pense que tout est joué, l'impensable se produit. Sur un très bon contre, Smal ne se loupe pas et trompe Imbrechts. Laurent Gomez et tout le banc de Meux exultent, ils viennent d'égaliser contre l'Union !!! (82e)

Absolute scenes in the Belgian Cup! Meux (D4) egalised against Union SG , Belgian championship leadersBut Union scored few second after... pic.twitter.com/lirqb4xkeb — Antoine Bourlon (@abourlon55) November 1, 2023

A l'euphorie intense, Meux passera ensuite par la déception des plus cruelle. Rasmussen se retrouve quelques secondes plus tard et fixe le pauve Libertiaux (83e).

Les joueurs de Meux sont abattus, et on peut les comprendre. Libertiaux sauvera encore des ballons chauds devant François et Lapoussin.

L'Union se qualifie pour les 8e de la Coupe de Belgique mais se sera au final fait très peur. Meux aura été courageux, d'une mentalité exemplaire, et aura offert à ses supporters venus en masse des souvenirs très forts.