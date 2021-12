L'Union confirme qu'elle a retrouvé la forme, Zulte s'enfonce dans la crise

L'Union était bien trop en confiance pour un Zulte Waregem aux abois ce mercredi.

Meilleure attaque face à pire défense : sur papier, c'est feu d'artifice garanti au Gaverbeek ce mercredi, et l'Union semble repartie sur une série après un coup d'arrêt contre OHL. Et on se dit rapidement que ce sera compliqué pour Zulte Waregem tant la défense flandrienne est à la ramasse : Deniz Undav, cependant, se troue (6e) après une grossière erreur de Frank Boya. Symptomatique de la suite du match : Zulte ne semblera jamais vraiment rentrer dans le coup.

Offensivement, cependant, il y a un chemin pour Zulte, qui passe par la tête de Zinho Gano - l'illusion d'optique fait croire au but contre le cours du jeu (12e). C'est ensuite, encore, Undav qui frappe de volée dans les gants de Bossut. Pas inspiré à la finition, l'Allemand se fait passeur et sert Vanzeir qui conclut en deux temps (19e). Il avait profité d'une catastrophique passe en retrait de Ciranni.

Un Zulte abyssal

La main ferme de Bossut empêche Teuma de faire 0-2, mais l'équipe de Dury rejoindra tout de même les vestiaires sur ce score : Christian Burgess place toute sa hauteur (40e, 0-2). Fadera, en toute fin de première période, croit pouvoir remettre Zulte dans le match, seul au point de penalty, mais frappe au-dessus (45e+2).

© photonews

La seconde période ne verra aucun changement de dynamique : Loïc Lapoussin force Bossut à dévier une frappe sur le poteau (49e), et il n'y en a globalement que pour l'Union, qui semble se diriger vers des fêtes bien au chaud. Anthony Moris, cependant, a droit à la même alerte qu'en première période : à nouveau une tête de Gano sur un service de Dompé (66e).

Le signal de la révolte ? L'USG disparaît en tout cas dès ce moment, avec un Zulte qui se réveille un peu tard. Frank Boya espère obtenir un penalty sur une phase brouillonne, sans que Mr Laforge réagisse (67e). Mais les leaders restent solides, et reprennent leur marche vers l'avant : 9/9 après la défaite contre OHL. Il faudra gérer la trêve au mieux, et notamment le mercato, mais les fêtes se passeront avec le sourire.