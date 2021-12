Les supporters de Zulte Waregem réclament départ de Francky Dury

L'entraîneur emblématique du Essevee n'arrive pas à faire sortir Zulte de la zone rouge et cela commence à inquiéter les supporters du club.

La situation devient de plus en plus tendue du côté de Zulte Waregem. Le club a subi son dixième revers de la saison ce mercredi contre l'Union. Le Essevee végète à une triste 17e place et la situation ne semble pas prête de s'arranger.

A l'issue de la rencontre, certains supporters du club flamand ont réclamé le départ de Francky Dury alors que celui-ci est censé quitter le club à l'issue de la saison : "Nous avons toujours été habitués à vivre de bons moments mais ici, nous sommes dans une situation compliquée. Nous devons rester solides et jouer en équipe et nous n'avons pas montré cela contre l'Union. Nous devons nous soutenir, nous manquons de confiance", a expliqué l'entraîneur emblématique du club.

Zulte a encore deux rencontres à jouer en 2021 (contre Malines et au Standard). Nul doute qu'en cas de mauvais résultats, le sort de Dury pourrait vite être scellé.