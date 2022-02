Le Club s'incline dans la Bataille des Flandres et laisse filer l'Union.

Le Club de Bruges n'a jamais trouvé la solution ni offensive ni défensive contre des Buffalos plus réalistes qu'en Coupe de Belgique.

Après le duel en Coupe de Belgique de cette semaine, qui avait vu la domination des Buffalos tant dans le jeu que dans les occasions... pour au final s'incliner sur un but de De Ketelaere, la Bataille des Flandres était de retour, en championnat cette fois.

Après la victoire de l'Union ce samedi, la pression était bien évidemment sur les épaules des Brugeois. Les hommes de Schreuder se devaient de l'emporter, mais rien n'a vraiment été comme prévu pour le champion en titre. La possession de balle a été pour les locaux, mais c'était plutôt stérile, surtout en première période.

Deux occasions, sur des coups de pieds arrêtés, c'est trop peu pour le Club. Par contre, défensivement, c'était un peu compliqué dans la mesure où les Buffalos pouvaient se projeter directement. Ce qui devait arriver arriva: Tissoudali a de l'espace et sert Hjuslager pour l'ouverture du score (36', 0-1). Roef, le titulaire surprise en face, a lui l'occasion de se mettre en évidence sur une tête de De Ketelaere.

Après la pause, Skov Olsen et Adamyan prennent la place de Vormer et de Dost. Cependant, les occasions sont tout de même rares pour les lcoaux. Au contraire, alors que Roef n'a pas beaucoup l'occasion de s'illustrer et que Schreuder cherche encore la bonne formule, les Buffalos vont faire le break. Tissoudali profite des boulevards laissés par le Club pour aller tromper Mignolet (66', 0-2).

Le Club est alors dans les problèmes, mais un but va réveiller un peu le stade. Un corner trouve la tête de De Ketelaere pour la réduction du score (76', 1-2). Le Club va alors pousser, sans réussite, un but contre son camp de Mignolet est même annulé car le ballon a quitté (de très peu) les limites du terrain juste avant. Pire pour Bruges: Balanta prend un deuxième jaune, Noa Lang prend une rouge directe...ils ne joueront pas contre Charleroi.

Au classement, le Club de Bruges est à 12 points de l'Union et reste derrière l'Antwerp. Pour les Buffalos, qui reviennent à 3 points de Charleroi, le top 4 est encore possible.