Après trois buts gags, Anderlecht a maîtrisé Eupen

Eupen a fait deux cadeaux, Anderlecht en a fait un à son tour, puis les Mauves ont pris le contrôle du match grâce notamment à un excellent Zirkzee.

Après la polémique du penalty offert à Anderlecht jeudi dernier sur base d'une application stricte du règlement par le VAR, place au foot : on en oublierait en effet presque qu'Eupen a globalement été dominé par les Mauves, et ne viendra donc pas au Lotto Park en respirant la confiance. Et ce malgré les absences pour suspension d'Olsson et Hoedt, cette dernière permettant à Zeno Debast d'obtenir sa première titularisation.

Mais confiance ou pas, le RSCA ne s'attendait certainement pas à recevoir de tels cadeaux d'entrée de jeu de la part de la défense eupenoise : Jonathan Heris se troue complètement en donnant le ballon à Joshua Zirkzee, qui pique un sprint et va faire 1-0 (4e). Le même Heris perd un duel avec Kouamé, qui remet pour Murillo dont la frappe passe au-dessus (6e) ; c'est ensuite Silas Gnaka, pas en jambes, qui fait une passe suicidaire dans l'axe dont profite Christian Kouamé lui-même (7e, 2-0).

© photonews

Tout le monde se retrouve cueilli à froid, et à vrai dire même Anderlecht qui n'a pas eu besoin d'entrer son match pour mener de deux buts. Julien Ngoy s'offre un premier déboulé, et sert Prevljak qui force Van Crombrugge à avoir la main ferme (11e). C'est cependant une nouvelle erreur qui remettra Eupen dans le match, celle du tout jeune Zeno Debast, qui loupe une relance dont profite Smail Prevljak (2-1, 13e). Ce premier quart d'heure incompréhensible se fermera même sur une lourde frappe de Ngoy, de peu à côté (14e).

Zirkzee met fin aux buts-gags

Anderlecht reprend cependant la mainmise sur le match, bien emmené par un Majeed Ashimeru auteur de sa meilleure mi-temps en Mauve ; le Ghanéen décale Kouamé, dont la frappe alerte Nurudeen (18e). Le break sera ensuite fait et plus question de but gag quand Zirkzee reprend à la retourne un centre dévié de Murillo (3-1, 24e). Le Néerlandais est absoument intenable, et passe tout près du triplé en de multiples occasions (31e, 33e, 34e).

© photonews

Sous des trombes d'eau, la seconde période voit encore quelques erreurs techniques : Agbadou, jusque là seule valeur sûre eupenoise, glisse devant Zirkzee qui glisse à Kouamé. Nurudeen doit sortir en catastrophe (56e). Eupen, cependant, n'est pas hors du coup : l'entrée de Gary Magnée, notamment, redynamise les Pandas. Il alerte Van Crombrugge lui-même (62e), puis obtient un excellent coup-franc que Peeters manque de peu de convertir (76e).

Le match se terminera sur un rythme peu élevé, avec finalement un Benito Raman qui exorcisera les frustrations de la défaite à l'Union, après laquelle il s'était plaint de son manque de temps de jeu : l'éternel supersub confirmera son efficacité dans ce rôle, faisant 4-1 sur une remise de Magallan sur corner (88e). Anderlecht reprend sa place dans le top 4, et Eupen regarde plus que jamais vers le bas.