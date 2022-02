Nouvelle défaite d'Eupen, qui reste englué dans le fond du classement

Les Pandas sont plus que jamais concernés par la descente et pourraient perdre une place au classement.

On le sait, les Pandas sont au fond du trou depuis maintenant de nombreuses semaines. Les victoires ne tombent plus dans l'escarcelle des hommes de Krämer, surtout depuis le match aller (défaite 2-0) et il y a une semaine les joueurs ont commis beaucoup d'erreurs lors de la défaite à Anderlecht.

De plus, les absents sont de plus en plus nombreux: ce samedi Amat, Heris et Poulain manquaient à l'appel, alors que le coach avait décidé de laisser Nuhu, N'dri et Ngoy sur le banc. A charge aux transferts hivernaux que sont Müsel, Alloh ou Jeggo de sortir l'équipe du marasme dans lequel elle s'est enfermée.

En face, les Buffalos ont un autre état d'esprit depuis la victoire à Bruges dans la Bataille des Flandres. D'ailleurs globalement, dans cette première période, ce sont les Gantois qui ont la main mise sur la rencontre. Si Nurudeen ou la maladresse habituelle des Flandriens retardent l'écheance, Depoitre catapulte une volée du droit dans la lucarne sur une offrande de De Sart pour l'ouverture du score (15', 0-1). En face, Roef n'a pas grand chose à faire si ce n'est boxer une frappe de Magnée. Eupen n'y arrive pas, Gand ne creuse pas l'écart.

La seconde période débute par un coup de théatre: Siamoise est expulsé pour avoir marché sur le pied de son adversaire (51'), alors que Krämer avait décidé à la pause de faire rentrer Nuhu et N'Dri. Eupen va alors pousser, et avoir des possibilités. sur un coup franc, Prevljak pensait avoir égalisé mais le but est annulé pour une faute grossière de deux Pandas dans le mur.

Le temps passe, Gand tient le coup sans trop forcer, Nuhu essaie bien de tout faire pour égaliser mais Roef est toujours attentif. En contre Tissoudali est proche du 0-2: les espaces deviennent de plus en plus grands à l'aube du dernier quart d'heure.

Maos les Pandas n'y arriveront pas et c'est une nouvelle défaite pour les Pandas, qui reste plus que jamais concernés par la descente. Pire, en cas de victoire de Zulte Waregem, ils seraient tout simplement 16èmes du classement. Pour La Gantoise, c'est retour à 2 points d'Anderlecht et du top 4.