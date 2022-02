Le Club de Bruges renoue avec la victoire et profite (aussi) de la défaite de l'Union

Quatrième après la victoire d'Anderlecht ce samedi, le Club de Bruges est repassé devant les Bruxellois et reprend trois points sur l'Union dans le haut du classement.

Le Club de Bruges, s'il voulait profiter de la défaite de l'Union mais surtout repasser devant Anderlecht, se devait de battre le Sporting de Charleroi à domicile ce dimanche. Pour ce duel, Alfred Schreuder devait se passer de Balanta (suspendu), Buchanan (covid-19) et Dost (blessé). Du coup, on retrouve un duo bien connu en pointe formé de Lang et De Ketelaere. Petite nouveauté: Odoi est aligné en position de 6, derrière Rits et Vanaken.

Le Club essaie de mettre le pied sur le ballon d'entrée de jeu, comme souvent depuis l'arrivée de Schreuder, mais les occasions sont rares. La plus belle est pour Sobol qui se mélange un peu les pinceaux au moment de conclure une offrande de De Ketelaere. En face, Charleroi n'est pas venu uniquement pour défendre et Mignolet doit s'employer sur plusieurs frappes à mi-distance de Heymans et Zorgane.

Mais en une action, le Club va passer devant. Odoi lance Rits en profondeur, ce dernier profite d'une sortie un peu trop anticipée de Kamara pour ouvrir le score (36', 1-0). Ce but vient au meilleur des moments pour les champions en titre car Charleroi semblait prendre le dessus. Après la pause, Still effectue un changement: Gholizadeh monte pour Zaroury. L'effet ne se fait pas ressentir, puisque la première occasion est pour Skov Olsen mais le cadre fuit sa frappe.

Dans l'ensemble, on sent que ce Club de Bruges se cherche encore, que les positions ne sont pas encore spécialement bien comprises et que certains joueurs ne sont pas à l'aise. Du coup l'équipe manque de rythme dans son jeu et parfois de profondeur n'en déplaise à Schreuder qui affirmait le contraire vendredi en conférence de presse.

Mais un peu comme en première période, alors que Charleroi semble bien dans le match et se crée une belle opportunité via Gholizadeh, le Club va trouver le chemin des filets. Skov Olsen, sur la droite, déborde et sert parfaitement Rits au premier poteau pour le second but (58', 2-0). La rencontre rentre alors encore un peu plus dans un faux-rythme. Cependant, dans les 10 dernières minutes, les deux équipes auront eu un nombre incroyable d'occasions: Badji, Tchatchoua, Skov Olsen par deux fois, Adamyan, Cisse Sandra... sans réussite.

Au final, le Club s'impose donc (2-0), une semaine après la défaite contre les Buffalos. Le plus important maintenant pour Schreuder et ses hommes, c'est enchaîner les victoires et les bonnes prestations. Dans une semaine, c'est un déplacement à Eupen qui sera au programme, un déplacement évidemment largement à leur portée.