Anderlecht se fait peur mais domine Zulte-Waregem et revient à la hauteur du Club de Bruges

Les Mauves ont fait le travail en première mi-temps grâce à des buts de Christian Kouame et de Lior Refaelov, avant de se faire peur en fin de rencontre. Mais l'essentiel est assuré pour Anderlecht, qui revient à la hauteur du Club de Bruges.

Le Sporting d'Anderlecht se déplaçait à Zulte-Waregem ce soir avec une seule idée en tête: gagner afin de revenir provisoirement à égalité avec le Club de Bruges à la troisième place du championnat, mais aussi de mettre La Gantoise et Charleroi à cinq points.

Sans surprise, les Mauves entament la rencontre pied au plancher. Après trois petites minutes de jeu, Joshua Zirkzee trouve joliment Yari Verschaeren dans le rectangle. Ce dernier sert Majeed Ashimeru à ras de sol, mais le médian ghanéen manque sa reprise. Peu après le quart d'heure, Lior Refaelov donne un corner sur le côté droit. Sammy Bossut manque sa sortie et offre une véritable passe décisive à Christian Kouame qui ouvre la marque. Le but est très longuement vérifié par le VAR, qui n'a finalement jamais réussi à tracer la ligne, pour une éventuelle position de hors-jeu de Verschaeren, mais il n'en est rien, et Anderlecht ouvre le score (0-1, 18e).

Légèrement moins d'un quart d'heure plus tard, Ashimeru chipe la balle à Govéa à trente mètres du but. Le médian ghanéen poursuit son effort et sert Refaelov sur sa gauche, qui double la mise en faveur des Mauves (0-2, 33e). Il faut attendre la 40e minute de jeu pour voir la première réelle opportunité de Zulte-Waregem. Dion Cools centre de la droite. Le ballon est difficilement dégagé par Van Crombrugge et revient vers Idrissa Doumbia à l'entrée de la surface. La frappe de l'avant de Zulte est déviée par Cullen et manque de tromper le portier anderlechtois, qui repousse au-dessus de sa transversale. Les Mauves, sans forcer leur talent, mènent donc méritoirement à la mi-temps, avec notamment un Majeed Ashimeru très en vue au milieu de terrain.

Au retour des vestiaires, Timmy Simons tente un triple changement. Omar Govéa, Dereck Kutesa et Dion Cools cèdent leur place à Lasse Vigen, Alessandro Ciranni et Jean-Luc Dompé, étonnant absent du onze de base de l'Essevee. Le début de seconde période n'est pas des plus spectaculaires. Anderlecht gère son avantage et se rapproche parfois des vingt derniers mètres, sans pour autant se procurer de grosses occasions. Les Mauves gèrent tranquillement face à une équipe de Zulte-Waregem incapable de se créer quoique ce soit.

Peu après l'heure de jeu, Zulte-Waregem tente de sortir la tête de l'eau, mais cela reste très timide. Dompé trouve Van Crombrugge (63e) tandis que Gano est contré par Hoedt (66e). Alors que les Mauves semblent avoir le parfait contrôle de la rencontre, les hommes de Vincent Kompany se mettent en difficulté à quinze minutes du terme. Jean-Luc Dompé éliminé bien trop facilement Cullen sur le côté gauche et centre au second poteau. Zinho Gano, bien trop esseulé, reprend de la tête et plante sa treizième rose de la saison (1-2, 74e).

Deux minutes plus tard, Dompé, déroutant depuis sa montée au jeu, trouve Vigen à l'entrée de la surface. Son envoi prend la bonne direction, mais Debast est sur la trajectoire du ballon et dévie en corner. Les deux équipes sont méconnaissables en fin de rencontre. Anderlecht, qui semblait tranquille durant une bonne partie des hostilités, se retrouve mis sous pression par une équipe de Zulte-Waregem qui ne sort la tête de l'eau que depuis l'heure de jeu, et principalement durant les vingt dernières minutes de la rencontre.

Juste avant le temps additionnel, Sergio Gomez déborde sur son flanc gauche et adresse un centre en direction de Benito Raman. Sammy Bossut manque son intervention et le ballon arrive au second poteau vers l'attaquant d'Anderlecht, qui trouve le poteau gauche du portier de l'Essevee. Le score n'évoluera plus, et Anderlecht s'impose finalement avec plus de difficulté que précédemment imaginé. Grâce à ce succès, les Mauves reviennent à égalité avec le Club de Bruges, qui reçoit Charleroi demain après-midi, sur la troisième marche du podium. Zulte-Waregem reste en seizième position, avec trois points d'avance sur Seraing et une unité de retard sur Eupen.