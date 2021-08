Un Club bien pâle laisse filer la victoire contre le Cercle

Le Club de Bruges avait tout pour l'emporter contre le Cercle, mais les arrêts de jeu et une prestation en demi-teinte en ont décidé autrement.

Une semaine après la victoire compliquée sur la pelouse de l'Union, le Club de Bruges voulait enchaîner devant ses supporters et remporter une première victoire à domicile après le nul inaugural face à Eupen.

Pour cette rencontre, Philippe Clement a choisi d'aligner pratiquement le 11... de la deuxième période à l'Union, avec la même tactique. Terminé le 4-2-2-2, place au 3-5-2 avec le retour de Mitrovic dans l'équipe mais surtout l'absence de Bas Dost. A charge de De Ketelaere et à Lang d'animer le front de l'attaque contre le voisin du Cercle.

Le début de la rencontre est compliqué pour les deux équipes. Le Club de Bruges est sans combinaison, le Cercle sans ambition et il y a finalement peu d'occasions. Le plus dangereux de ce premier acte est Ruud Vormer. Le Néerlandais tente sa chance de loin, avant de délivrer tout le monde. Une superbe action sur le côté droit, menée par Mata, De Ketelaere et Lang en un temps est terminé par le capitaine local qui ouvre le score (35', 1-0). Juste avant la pause, Sobol voit son deuxième but en 7 jours être annulé pour une faute de main de Lang.

Cette première période, assez pauvre, est dûe en partie au nouveau système de jeu employé par le champion en titre. Sans véritable attaquant, il n'y a pas de point d'attache et le bloc brugeois est assez bas. La deuxième période reprend avec les mêmes joueurs, et les mêmes problèmes.

Le Cercle n'arrive pas à être dangereux, alors que de temps à autre les Brugeois du Club se montrent dangereux, comme sur cette superbe tête de De Ketelaere sur la barre ou une frappe de Balanta. La valse des changements casse le rythme d'une rencontre qui n'en avait déjà pas beaucoup.

Le Cercle de son côté prend confiance, sans être dangereux, mais comme les "locaux" d'un soir n'ont pas eu la bonne idée de mettre le deuxième but, la fin de match est un peu tendue. Dost, puis Vanaken manquent l'occasion de mettre le deuxième but et ce qui devait arriver arriva: Waldo, dans le rectangle, se joue de Mitrovic et vient tromper Mignolet d'une frappe précise qui entre via le poteau (90'+1, 1-1).

Le champion a donc perdu bêtement deux points contre le voisin du Cercle. Un bilan de 5/9 pour débuter le championnat, c'est tout simplement insuffisant.