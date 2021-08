Un Canadien en route vers le Club de Bruges ?

Le Club de Bruges doit encore renforcer son compartiment offensif. Le champion de Belgique avance dans certains dossiers et l'un d'eux mène en MLS.

Outre le dossier Collado, le Club de Bruges est toujours en course pour accueillir Tajon Buchanan. L'international canadien âgé de 22 ans figure en haut de la short list des Gazelles qui devront se défaire de la concurrence d'Augsbourg.

Le champion de Belgique veut acquérir Buchanan immédiatement, mais cela pourrait ne pas être possible avant la trêve hivernale. Son club, le New England Revolution souhaite conserver son ailier vedette jusqu'à cette date. Le prix de Buchanan serait de 5 millions d'euros, selon des médias américains et canadiens.