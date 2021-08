"Prendre un point à la dernière seconde, c'est toujours un bon point"

Un tir cadré, un but, un point pour le Cercle de Bruges en "déplacement" chez le voisin du Club.

Yves Vanderhaeghe a été nerveux durant toute la rencontre, récoltant même un carton jaune en cours de match. Mais une fois le point pris dans les dernières minutes au Club de Bruges, sa tension est retombée et il a analysé la rencontre de son équipe.

"Quand tu prends un point à la dernière minute, c'est toujours un bon point. Sur l'ensemble du match, nous avons par moments été bien organisés, obligeant le Club à balancer des longs ballons, et nous étions assez costauds pour gagner les duels".

"Lors de la première demi-heure, nous avions le contrôle et nous avons même eu des espaces mais nous n'en avons pas profité. Après l'incident de Jesper Dalant, mon équipe a été sous pression et lors du dernier quart d'heure, nous avons perdu les pédales. Le but est tombé et nous pouvions être heureux de ne pas avoir encaissé un deuxième".

Puis la seconde période est arrivée: "Dans le début de la deuxième mi-temps, nous avons aussi eu du mal mais ensuite quelle réaction! Durant le dernier quart d'heure nous aurions pu avoir plus d'occasions mais nous n'avons pas eu le dernier geste. Nous devons encore travailler là-dessus".