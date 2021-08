Le Club de Bruges ne panique pas (encore) mais doit se poser les bonnes questions

Trois matches, trois prestations compliquées. Le Club de Bruges n'arrive pas à lancer la machine et est sur le fil du rasoir en permanence.

5 points sur 9, en ayant joué Eupen et le Cercle à domicile et en s'étant déplacé à l'Union, si cela avait été annoncé avant le début de la saison les supporters du Club de Bruges et la direction n'y auraient jamais cru.

Pourtant, le résultat comptable est là et le vrai problème en ce début de saison, ce sont les prestations de l'équipe. Philippe Clement a déclaré il y a quelques jours que son équipe n'était pas prête physiquement, car les équipes qui ont joué les playoffs la saison dernière n'ont pas eu une préparation complète, et on veut bien l'entendre et le comprendre, mais le physique n'est pas le seul problème du champion en titre.

Le coach des Gazelles doit surtout trouver son plan de jeu pour cette saison. Il y a eu un 4-3-3, un 4-2-2-2, un 3-5-2: l'équipe se cherche encore et cela se sent dans les automatismes. Il y a moins de combinaisons que la saison dernière, moins de mouvements, et du coup cela donne comme ce vendredi une rencontre du Club avec seulement 3 tirs cadrés.

Pour la première fois depuis bien longtemps, le mercato du Club de Bruges n'a pas été anticipé. Il reste encore du temps pour transférer des joueurs du côté du champion en titre, nous ne sommes pas le 31 août, mais ces dernières années lorsqu'un joueur est sur le départ son successeur est déjà dans le noyau ce qui n'est pas le cas pour l'instant.

D'ailleurs, le Club cherche encore, non seulement deux ailiers, mais aussi un milieu de terrain et une solution supplémentaire pour la défense. Le mois d'août, qui va voir Bruges affronter Zulte Waregem, le Beerschot et un déplacement à La Gantoise, sera donc aussi compliqué pour le champion, sur le terrain et dans les coulisses.