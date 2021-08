Philippe Clement n'est pas sévère: "Je ne blâme pas mon équipe"

Philippe Clement analysait les points perdus par son équipe. C'était finalement un scénario comme il en existe beaucoup dans le football.

En conférence de presse ce vendredi soir, Philippe Clement n'a pas été très bavard. il a cependant analysé la rencontre des siens. "Nous sommes très déçus. Mais quand le score est de 1-0, tu sais que tout peut arriver, qu'il ne suffit que d'une occasion pour perdre des points et c'est ce qu'il s'est passé. Nous avons essayé de marquer ce deuxième but après la pause, mais il n'est pas tombé. Pourtant nous avons eu assez d'occasions".

"C'était une rencontre assez bizarre, avec des phases qui allaient dans tous les sens. Nous avons cependant eu assez d'occasions pour gagner. Nous avons dominé et nous avons très peu concédé, mais voilà nous avons perdu des points".



Clement ne voulait cependant pas jeter la pierre à ses joueurs: "Je ne blâme pas mon équipe. Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble, mais nous devons tirer les leçons de cette soirée. Nous devons avoir un peu plus d'envie de marquer ce deuxième but, et puis après un troisième. C'est une soirée amère pour les joueurs et pour moi en tant que coach".