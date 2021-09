Cette fois, les arrêts de jeu ont été cruels pour les Zèbres

Le Sporting de Charleroi a presque tenu tête au Club de Bruges. Mais cette fois, les arrêts de jeu ont été cruels. Les Zèbres concèdent leur première défaite de la saison.

Jouer tous les trois jours, c'est la raçon de la gloire pour nos clubs européens. Le Club de Bruges n'échappe pas à la règle et il est clair que se déplacer à Charleroi 4 jours après avoir affronté le PSG en Ligue des Champions n'est pas une chose aisée. C'est encore plus compliqué après avoir fait un bon résultat, car la tête est encore dans les étoiles et dans le cas du Club, les joueurs passent d'outsider à favori.

Lors des 45 premières minutes, les joueurs de la Venise du Nord ont eu en face d'eux une équipe organisée, avec un Edward Still en chef d'orchestre. Charleroi ne laisse pas beaucoup d'espaces, et tente malgré tout de se montrer dangereux. Cela arrive à plusieurs reprises, toujours par Nicholson, mais ce dernier tombe à chaque fois sur un Mignolet en état de grâce.

Les Brugeois se cherchent un peu. L'absence de Noa Lang y est pour beaucoup et que ce soit Wesley ou Maouassa, les "nouveaux" ne laissent pas une bonne impression. De Ketelaere et Sowah sont assez remuants sans être dangereux, c'est Hendry qui aura la meilleure occasion sur corner mais Koffi détourne sa tête.

La seconde période commence en fanfare avec non seulement la montée de Noa Lang (pour Maouassa) mais avec une énorme parade de Simon Mignolet sur une tête de Nicholson. Ce dernier devra d'ailleurs sortir à la suite de cette action, sa tête ayant percuté celle de Mechele.

Bedia entre au jeu, soutenu par son coach et ses supporters, et il se met pratiquement directement en évidence en servant Zaroury, mais ce dernier frappe au-dessus. L'entrée de Balanta permet à Bruges de jouer plus haut et surtout de récupérer les ballons plus haut. Du coup, le champion est au ballon et Charleroi recule de plus en plus.

Ce qui devait arriver arriva. Après un beau mouvement dans les arrêts de jeu, Van Der Bremps centre pour De Ketelaere qui se jette et marque dans le but vide (90'+2, 0-1). Cette victoire permet au Club de Bruges de garder la tête dans les étoiles et la tête du championnat. Pour les Zèbres, c'est la première défaite de la saison, et elle sera difficile à digérer tant les Carolos ont été bons ce samedi. Ainsi va le foot....