Philippe Clement savoure ces trois points contre "Une équipe qui jouera le top 4"

Une superbe semaine pour Philippe Clement et le Club de Bruges qui se sont imposés à Charleroi. Le coach des Gazelles n'avait que louanges envers... Charleroi.

Philippe Clement et Bruges peuvent être heureux de leur semaine. Après le bon point contre le PSG, le champion en titre s'est imposé à Charleroi ce week-end. Et le T1 des Gazelles ne pouvait que se féliciter de ces 3 points acquis dans les dernières secondes.

"C'était un match intéressant", assure Clement en conférence de presse. "Surtout contre cette équipe, avec son système et son jeu offensif. C'était compliqué pour nous, mais on le savait, surtout avec l'Europe en milieu de semaine. Il y a quelques années, après avoir gagné à Milan, on avait perdu à Heusden-Zolder."

Puis Clement se reconcentre sur le match de ce samedi au lieu de se souvenir des vieilles rencontres. "Je suis fier de mon groupe car on a très bien joué contre cette très binne équipes. Nous sommes les premiers à les battre, et je peux vous dire que Charleroi jouera le top 4."

Une analyse minimaliste pour un résultat maximum.