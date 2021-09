Edward Still, déçu mais fier: "On peut garder la tête haute, Bruges est resecté en Europe"

Edward Still et Charleroi ont connu ce samedi leur première défaite de la saison. S'il regrette le déroulement de la rencontre, le coach des Zèbres est satisfait d'avoir mis Bruges en difficultés".

"On déteste perdre". C'est avec ces mots qu'Edward Still a débuté sa conférence de presse après la défaite de son équipe contre le Sporting de Charleroi. Il relativise cependant directement celle de ce samedi.

"On doit l'accepter. Et quitte à perdre, autant perdre en étant qui on est et ce soir tout le monde a vu qui était Charleroi. Peut-être que nous ne sommes pas prêts à gagner ces rencontres-là, contre une équipe de Bruges qui est la meilleure de Belgique et qui est respectée en Europe. Nous n'avons pas contrôlé les détails dans les seize mètres... et à la fin on ne fait pas la dernière course et on ne prend pas l'homme. Mais on peut garder la tête haute".

Son analyse de la rencontre devient alors bien plus précise: "En première période, Hervé a des arrêts déterminants. Nous avons des possibilités mais il y a eu trop de positions de hors-jeu pour Nicholson. On s'est dit à la pause qu'on pouvait mieux jouer dans sa course. Du coup, on a encore eu des possibilités mais Mignolet a sorti un grand match. Nous de notre côté, Hervé n'a pas eu le moindre arrêt. Cela aurait pu tourner pour nous... mais on peut se dire qu'on aura eu le mérite de mettre Bruges en difficultés".

Une petit consolation donc pour les Carolos, qui voudront se rattraper dans une semaine: "On a hâte de retourner sur le terrain et de remettre les choses en place contre Malines".