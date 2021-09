L'Union, nonchalante, arrache la victoire face à un Zulte réduit à 10 pendant 80 minutes

L'Union Saint-Gilloise méritait peut-être d'être punie ce samedi face à Zulte Waregem, mais peut finalement souffler.

L'ivresse des sommets, on en redemande : l'Union Saint-Gilloise avait la possibilité de retrouver la tête du championnat ce samedi en cas de victoire et même si Felice Mazzù appelle au calme à chaque conférence de presse, difficile de nier que l'enthousiasme autour des séduisants promus est à son comble. Face à Zulte Waregem, cependant, on a bien failli voir les limites d'une équipe lorsqu'elle oublie ses valeurs.

Rapidement, pourtant, Mr Derycke met l'USG sur du velours : Abdoulaye Sissako met selon lui bien trop d'intensité dans son tacle sur Senne Lynen et est exclu (9e), assez logiquement si on s'en tient à la lettre. Ceux qui espéraient voir l'Union dérouler en furent pour leurs frais : Undav manque l'immanquable, puis trouve le poteau, sur des services cinq étoiles respectivement de Lapoussin (intenable) et Vanzeir (18e, 23e). Zinho Gano sonne la révolte, sa volée puis une tête sur le corner consécutif frôlent les buts de Moris (25e).

Si Nielsen manque d'ouvrir magistralement le score d'une fusée des 30 mètres, l'Union, séduisante dans le jeu, bafouille son football dès qu'elle arrive aux abords du rectangle ou se heurte à Bostyn, deux fois devant Lapoussin. Et c'est bien Zulte qui pense en profiter en toute fin de période quand Srarfi touche la latte (45e+3).

La seconde période reprend sur le même modèle : une Union imprécise et un Zulte courageux avec Gano en point d'ancrage. Mais sur un contre rondement mené, la connexion Lynen-Undav passe enfin, et l'Allemand pousse au fond (53e). Alerte pour Moris dans la foulée sur une frappe de Kutesa (65e), alors qu'Undav avait encore loupé auparavant un break qu'il aurait été commode de réaliser. Bien commode en effet car Zulte égalisera via Gano, méritoirement, sur un centre de Dompé mal jugé par Burgess (78e, 1-1).

© photonews

L'Union Saint-Gilloise, comme piquée au vif, réagit alors de bien meilleure manière : les entrants Mitoma et Sorinola mettent le feu, le Japonais force Bostyn à la parade et c'est finalement le jeune anglais qui fait la différence d'une superbe frappe enroulée (85e). Un court 2-1, et la tête temporaire de la D1A : on ne retiendra que ça du match d'une Union qui a péché par suffisance aujourd'hui.