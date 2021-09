Francky Dury : "Les joueurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient"

Zulte Waregem s'est fait battre par l'Union Saint-Gilloise (2-1) ce samedi soir lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

En supériorité numérique après l'exclusion de Sissako (9e), l'Union a ouvert le score après la pause via Undav (53e). Mais Zulte parviendra à égaliser grâce à une réalisation de Gano (78e). Toutefois, les Unionistes arracheront la victoire à quelques minutes du terme via un but de Sorinola (85e).

"Au vu de la mentalité affichée, nous méritions un point. Bien sûr, il est difficile de jouer à dix après dix minutes de jeu. C'était rouge, il ne faut pas être stupide à ce sujet. Mais nous sommes restés bien organisés et nous avons eu nos moments tant en première qu'en seconde période", a confié Francky Dury à l'issue de la rencontre.

"Ce ballon sur la barre transversale juste avant la mi-temps, s'il avait pu rentrer, il aurait pu nous donner un bel élan. Les joueurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient. S'ils continuent à montrer cette mentalité, ils vont gagner beaucoup de matchs. La semaine dernière, nous avons joué sans mentalité et avons été pris par surprise, maintenant nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Avec un peu de chance, nous aurions pu prendre un point", a conclu le coach de Zulte.