Felice Mazzu fier des siens : "Il ne faut pas oublier que nous venons de D1B"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposé face à Zulte Waregem ce samedi soir (2-1) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

En supériorité numérique après l'exclusion de Sissako (9e), l'Union a ouvert le score après la pause via Undav (53e). Mais Zulte parviendra à égaliser grâce à une réalisation de Gano (78e). Toutefois, les Unionistes arracheront la victoire à quelques minutes du terme via un but de Sorinola (85e).

"La mentalité a fait la différence aujourd'hui. Nous nous sommes rendus la tâche difficile. Nous avons commencé le match de manière excellente. Nous avons eu suffisamment d'occasions dans la première demi-heure pour décider du match. Avec 10 joueurs, nous aurions pu contrôler le match", a confié Felice Mazzu à l'issue de la rencontre.

"Après notre but en deuxième mi-temps, nous avons arrêté de jouer au football et avons principalement joué sur la possession du ballon avec beaucoup de passes verticales. Ce n'est pas notre jeu, mais nous ne pouvons pas exceller à chaque fois. Il ne faut pas oublier que nous venons de D1B et que ce que nous avons accompli jusqu'à présent est une bonne chose. Nous devons continuer à jouer le jeu que nous pratiquons depuis un an et demi maintenant et le montrer à chaque match. Nous n'avons pas réussi aujourd'hui, mais jouer contre une équipe réduite à dix n'est jamais facile", a conclu le coach de l'Union.

