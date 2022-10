Le Cercle se promène et assomme Eupen

Les hommes de Muslic ont dominé un Eupen moribond et se relancent après leur défaite de dimanche dernier face à l'Union.

Une première mi-temps totalement à sens unique ce samedi au Jan Breydel. Le Cercle se projetait très - trop - facilement devant la cage de Moser et étouffait des Eupenois collectivement dépassés.

Après une alerte de la part de Jeggo, bien sauvée par Majecki, le Cercle s'installait dans un fauteuil. Ueda, très actif, percutait et tirait sur le poteau (17e). Denkey se loupait devant le but après une relance ratée d'Alloh, puis le Cercle frappait. Popovic reprenait de la tête sur corner, Denkey suivait bien et ouvrait le score (25e).

Les Brugeois dominaient outrageusement et enfoncaient le clou via Somers. Premier but de la saison pour lui, qui suivait bien un ballon repris par Ueda (30e). Un troisième but tombait peu de temps après, avec Ueda qui était récompensé de son très bon premier acte et qui crucifiait du plat du pied un Moser impuissant (39e).

Eupen, totalement dans les cordes, revenait de nulle part avec un penalty converti par leur capitaine, Stef Peeters (44e).

La seconde mi-temps était déconstruite, brouillonne, sans vraiment de rythme. Eupen essayait tant bien que mal de faire le jeu mais était décidément dans un mauvais jour. Da Silva Lopes percutait et se faisait accrocher dans le rectangle. Hotic, très moyen dans ce match, ratait l'envoi (70e).

Denkey, très bon, marquait son deuxième but. L'Angolais ouvrait magnifiquement son pied et trompait le pauvre Moser (77e). La fin de match tournait, évidemment, en faveur d'un Cercle qui déroulait. Denkey était décalé sur la gauche, crochetait puis décochait une frappe puissante dans la lucarne (86e).

Après une nouvelle offensive et un sauvetage miraculeux de Moser, délaissé par une défense aux abois, le Cercle compostait une victoire incontestable. Score final, net et sans bavure : 5-1.