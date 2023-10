Sclessin n'était qu'un accident : Anderlecht déroule contre OHL

Cueilli à froid, Anderlecht a vite réagi et a fini par dérouler. Avec un signe fort : les Mauves ont tué le match dès le retour des vestiaires.

On ne change pas une équipe qui... a mené 0-2 à Sclessin et aurait pu mener 0-3 à la pause mais a craqué en seconde période ? C'est un dicton un peu long, mais Brian Riemer fait confiance au même onze pour la troisième fois d'affilée, visiblement satisfait de ce qu'il voit dans l'ensemble.

Ce match face à OHL était décrit comme une opportunité de rebondir, et c'est ce qu'Anderlecht a fait, mais non sans mal. Car sur le premier ballon louvaniste du match, Kento Misao allume un bâton de dynamite que Schmeichel, un peu pataud, ne peut aller chercher (0-1, 6e).

Anders Dreyer, le facteur X

Pourtant, dès les premières secondes, Augustinsson avait trouvé la tête de Dolberg, et récidivera juste après l'ouverture du score (7e). OHL laisse venir. Et Anders Dreyer fait ce qu'il fait de mieux : il frappe. Fort. En pleine lucarne (12e, 1-1).

Anderlecht joue mieux et pousse, avec un Thorgan Hazard et un Kasper Dolberg entreprenants. Dreyer, homme de la première mi-temps, tente des passes tranchantes, mais Hazard ne peut conclure (29e) ; le Danois finira par doubler la mise lui-même, sur un centre vicieux que personne ne touche (45e+2). Les Louvanistes râlent : Youssef Maziz a été touché par Hazard au départ de la phase, et était resté au sol.

Dès le début de la seconde période, le RSCA plie le match, ayant visiblement tiré des leçons de Sclessin. Un coup-franc de Thorgan Hazard, une tête d'Augustinsson et Kasper Dolberg à l'affût (3-1, 48e) pour voler le but. C'est ensuite Mario Stroeykens qui est récompensé de son match plutôt actif, sur un nouvel assist de Leoni (4-1, 52e).

Le match est alors tué, et plus question d'un retournement improbable de situation. Dreyer manque d'abord le triplé (poteau à la 74e), mais finira la soirée comme il l'a commencée : sur une merveille de frappe enroulée pour fixer le score à 5-1 (84e). Le RSC Anderlecht envoie donc un message clair : Sclessin était un accident, et les Mauves reprennent leur marche en avant.