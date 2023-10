L'effondrement avant l'espoir... et l'échec : le Standard manque deux penaltys et s'incline à La Gantoise

Invaincu depuis sept rencontres, le Standard se rendait à La Gantoise pour poursuivre cette série, même via un partage. Mais la vitesse d'exécution des Buffalos a fait trop de mal aux Liégeois, largement dominés et défaits. Les Rouches ont obtenu deux penaltys, manqués par Wilfried Kanga.

Fin de la douzième journée de Jupiler Pro League ce dimanche à la Ghelamco Arena, pour une rencontre opposant le Standard de Liège à sa récente bête noire, La Gantoise. Carl Hoefkens ne modifie pas le onze de base qui s'est imposé contre le Club de Bruges et Anderlecht. Nathan Ngoy est bien titulaire, Kostas Laifis ne figure même pas sur la feuille de match.

Les compositions de La Gantoise - Standard



❌ Kostas Laifis est en tribunes ! pic.twitter.com/Ddn3jJWD2o — Loïc Woos (@LoicWoos) October 29, 2023

Et cette rencontre ne tarde pas pour s'emballer. Trois minutes seulement et Moussa Djenepo commet l'irréparable dans le rectangle. Hugo Cuypers s'élance mais frappe très mal, Arnaud Bodart est sur la trajectoire (6e). Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Wilfried Kanga de se présenter au point de penalty, après une intervention fautive de Kandouss. Au tour de Roef de gagner son duel (24e). Le tournant de cette rencontre.

Car ensuite, il n'y en aura plus que pour les Buffalos. Les Rouches sont dépassés dès que La Gantoise accélère, et les parades de Bodart devant Cuypers, Hong et Tissoudali ne font que retarder l'échéance. Corner d'Hong, De Sart reprend de la tête à l'entrée de la surface, Tissoudali gêne Fossey qui dévie dans son camp (1-0, 33e).

Les Gantois enchaînent et montrent la différence de classe qu'il existe, ce soir, entre les deux équipes. Archie Brown se défait de Marlon Fossey et adresse un bon centre, Cuypers reprend de la tête et rattrape son penalty manqué (2-0, 36e). Dans la foulée, Tissoudali est trouvé un petit peu chanceusement par l'ancien du Standard, mais ne se fait certainement pas prier pour mettre les Rouches au tapis (3-0, 40e). La différence est faite.

Le Standard va essayer de sauver l'honneur, de revenir dans le match. Via Kanga et Sowah, notamment, mais Davy Roef est toujours à la bonne place pour stopper les ardeurs liégeoises de ce début de seconde période.

Wilfried Kanga a sauvé l'honneur... puis brûlé les dernières cartes du Standard

A l'heure de jeu, Carl Hoefkens réalise quatre (!) changements simultanément pour tenter de ramener son équipe dans la bataille. Fossey, Sowah, Hayden et Kawabe quittent la pelouse tête basse, Canak, Dewaele, O'Neill et Price montent au jeu.

Sur la pelouse depuis quelques minutes, Isaac Price récupère le ballon à proximité du rectangle Gantois et sert Wilfried Kanga, qui sauve l'honneur et plante sa quatrième rose de la saison (3-1, 67e).

Alors que l'on ne voit pas vraiment commencer le Standard va revenir dans le match, une ultime lueur d'espoir. Djenepo provoque sur le côté gauche, rentre dans le jeu et... obtient un nouveau penalty pour les Rouches. Après avoir manqué en première période, Kanga s'élance... et manque à nouveau ! L'attaquant ivoirien a brûlé la dernière cartouche du Standard (84e).

Le score n'évoluera plus. Après trois victoires consécutives et sept matchs sans avoir connu la défaite, le Standard s'incline sur la pelouse de La Gantoise. Si l'on savait que cette rencontre serait difficile pour les Rouches, les deux penaltys manqués par Kanga vont certainement laisser un goût amer. La Gantoise 3-1 Standard !