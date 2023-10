Deuxième remontée en quelques jours pour l'Union, qui conforte sa place de leader

Comme face au LASK en semaine, l'Union aura tremblé face à Westerlo, avant de remonter le score et s'offrir une victoire hautement importante (1-3).

Quelques jours après sa très difficile victoire face au LASK en Europa League, l'Union se déplaçait sur le terrain de Westerlo, lanterne rouge.

Pour cette rencontre, Alexander Blessin fait un peu tourner. Sykes prend place en défense. Rasmussen et Sadiki sont alignés au milieu de terrain. Eckert fait son retour dans le 11 de base après plusieurs semaines passées sur la touche.

Le début de match des Unionistes est assez poussif. Westerlo sent qu'il y a quelque chose à faire ce dimanche et ouvre le score. Sur un bon contre, Yow centre vers Daci, qui trompe Moris (1-0, 11e).

L'Union tente de réagir. Puertas essaye dans un angle fermé. C'est stoppé par Bolat (16e). Très en jambes, Yow déborde et centre vers Stassin. L'ancien d'Anderlecht croise sa frappe, qui passe à quelques centimètres du but de Moris (18e).

Lapoussin, comme une évidence

L'Union n'en mène pas large mais va égaliser sur un exploit individuel. Sur un corner de Puertas, le ballon est repoussé dans les pieds de Lapoussin. Le numéro 10 de l'Union ne se pose pas de question et canonne dans le toit du but (1-1, 33e).

© photonews

Eckert, le revenant

L'Union démarre mieux sa deuxième mi-temps, et marque quelques minutes plus tard. Sur un centre parfait de Castro-Montes, Eckert - laissé seul - reprend de la tête et bat Bolat (1-2, 55e).

Le premier but depuis le 3 septembre dernier pour l'attaquant allemand, dont le retour arrive à point nommé après la blessure de Nilsson.

Dans la foulée, l'Union pense marquer le but du K.O. Sykes gagne son duel devant Bolat sur un corner. Le but est annulé suite à une faute de Burgess (64e).

Yow, meilleur joueur de Westerlo sur la pelouse, essaye de forcer l'égalisation. Sa frappe enroulée passe juste à côté du poteau de Moris (68e).

Amoura, monté au jeu entre-temps, est lancé à toute allure et passe tout près de marquer le 1-3 (72e). Terho, lui aussi monté au jeu, s'infiltre et voit sa frappe passer juste à côté du poteau de Bolat (77e).

Amoura, encore lui, frappe sur la barre. Eckert se retrouve alors devant Bolat, mais le gardien turc a un arrêt étourdissant pour permettre à Westerlo d'encore rester dans le match (82e).

L'Algérien, bien servi par Kabangu, ira finalement marquer le but du K.O. Son ballon piqué ne laissera cette fois-ci aucune chance à Bolat (1-3, 86e).

En difficulté en début de match, l'Union aura mis un peu de temps à trouver sa vitesse de croisière et surpasser cette équipe de Westerlo. Leur victoire est au final incontestable.

Les Bruxellois confortent ainsi leur place de leader, comptant désormais 4 points d'avance sur le Sporting d'Anderlecht.