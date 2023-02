Suivez en direct commenté la rencontre entre Seraing et OHL

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing reçoit OHL lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Sébastien Legros doit se passer des services de Lahssaini et Bernier, tous deux blessés. Mais le T1 des Métallos peut compter sur les retours de Mouandilmadji, directement aligné d'entrée de jeu. Le Tchadien n'a plus joué depuis le 30 octobre dernier. Pour ce déplacement au Pairay, Marc Brys ne peut pas compter sur Maertens (blessé) et Mendy (suspendu)

RFC Seraing : Dietsch, Opare, Tshibuabua, Mbow, Poaty, Cachbach, Lepoint, Mvoué, Dias, Mansoni Mouandilmadji

OHL : Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Suleiman, De Norre, Dom, Thorsteinsson, Schrijvers, Kiyine, Gonzalez