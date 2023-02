Joachim Mununga explique les raisons de la défaite à Seraing : "L'absence de Marc Brys et le terrain"

Ce samedi soir, Seraing a battu OHL (2-1) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League. Un succès précieux pour les Métallos qui abandonnent la lanterne rouge, Louvain reste en-dehors du top 8.

Seraing a pris l’avantage rapidement dans la rencontre, grâce à Poaty (4e). Sur un corner de Vagner légèrement dévié par Tshibuabua, le back droit oublié au deuxième poteau a contrôlé le ballon avant de décocher un tir puissant au fond des filets. OHL a égalisé en fin de première période sur un corner de Schrijvers repris de la tête par Ricca (37e). En fin de rencontre, les Métallos ont arraché la victoire grâce à une réalisation de Lepoint (85e). Bien servi par Sissoko, le capitaine sérésien ajustait Cojocaru.

"On s'est mis en danger nous-mêmes en fait"

C'est Joachim Mununga qui était sur le banc louvaniste ce samedi soir puisque Marc Brys était absent pour des raisons familiales. "Cette défaite n'était pas prévue dans le planning, Seraing nous prive des trois points. On encaisse rapidement sur une phase arrêtée, et pourtant on était prévenus. Néanmoins, les joueurs ont bien réagi en revenant dans la rencontre. En deuxième période, on a eu plusieurs occasions, mais le ballon n'a pas voulu rentrer. Et puis en fin de match, il y a cette infiltration de Lepoint. On a été inefficaces, mais je veux tout de même retenir le positif. Seraing ne nous a pas mis en danger, on s'est mis en danger nous-mêmes en fait", a expliqué l'adjoint d'OHL à l'issue de la rencontre.

Crise à OHL ?

Louvain vient d'enchaîner une quatrième rencontre sans la moindre victoire et se retrouve à la dixième place du classement. Les pensionnaires de Den Dreef sont dans le creux. Une crise à OHL ? "On ne peut pas parler de crise, mais plutôt de déception. À la fin, on n'arrive pas à manger tout le gâteau. Aujourd'hui, les circonstances étaient particulières. Notre coach et notre leader Marc Brys n'était pas là. Malgré cela, les joueurs se sont mobilisés et ont réagi de la bonne manière. En deuxième mi-temps, on a dominé Seraing, mais la pièce est tombée de leur côté. Et tant mieux pour eux et tant pis pour nous. Les conditions étaient réunies pour que l'on tombe dans ce piège : l'absence de Marc Brys et le terrain. L'état de la pelouse est impressionnant même si c'est pour les deux équipes. OHL est une équipe qui construit et propose un jeu offensif. Je suis certain que le terrain a avantagé plus une formation que l'autre... Je ne veux pas retirer le mérite à Seraing car ce sont trois points chèrement gagnés", a conclu Mununga.