Morgan Poaty savoure : "Cette victoire est exceptionnelle"

Ce samedi soir, le RFC Seraing a pris la mesure d'OHL (2-1) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing a pris trois points précieux dans sa lutte pour le maintien ce week-end après sa victoire contre OHL. Poaty a ouvert rapidement la marque d'une jolie frappe (5e) avant de voir Ricca égaliser de la tête avant la pause. C'est finalement Lepoint qui arrachait la victoire en fin de rencontre (85e). "C'est incroyable ! Cette victoire fait du bien car les gens nous croyaient morts alors que nous sommes à quatre points de la 15ème place. Cela récompense le travail effectué ces dernières semaines voire ces derniers mois par les joueurs, le staff et les employés du club", a confié Morgan Poaty à l'issue de la rencontre. "Cela fait toujours plaisir de marquer. Le ballon revient vers moi au second poteau puis je tire. Et Christophe marque le deuxième but qui nous offre les trois points. Cette victoire est exceptionnelle quand on connaît nos conditions ici", a souligné le back droit.

Seraing a mis fin à sa longue série de matchs sans victoire à domicile puisque la dernière datait du 26 janvier 2022 (2-0 contre le Beerschot). "Cela trottait dans les têtes car on n'avançait pas à la maison et il y avait ces ondes négatives. La sortie de Mathjissen ? Tout le monde nous critique et c'est le jeu car nous étions derniers. Cela nous motive, nous avons la dalle quand nous montons sur le terrain. Nous n'avons rien lâché. Nous avons maintenu Seraing en D1A la saison dernière, et nous allons essayer de réitérer cela cette année. Rien n'est impossible", a conclu Poaty.