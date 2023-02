Gérald Kilota a effectué son retour sur les terrains : "Cela fait du bien, surtout avec une victoire à la clé"

Le RFC Seraing s'est imposé contre OHL (2-1) ce samedi soir lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Gérald Kilota était évidemment heureux après le succès sérésien. "Cette victoire va faire beaucoup de bien dans les têtes et au classement puisque nous abandonnons la lanterne rouge. Il faut surfer sur ce succès mérité. Certes, le terrain était difficile, mais c'était pour les deux équipes. Il faut continuer de la sorte", a confié le joueur âgé de 29 ans à l'issue de la rencontre.

Seraing a mis fin à une vilaine série qui durait depuis plus d'un an. La dernière victoire au Pairay datait du 26 janvier 2022 (2-0 contre le Beerschot). "Ce qui trottait le plus dans les têtes, c'était juste le manque de victoires. Il faudra aller jusqu'au bout et effectuer une série", a expliqué l'ancien joueur de Clermont.

Le Français entrevoit enfin le bout du tunnel après six mois de galère. Le back droit est monté au jeu à la 72ème minute lors de la victoire contre Seraing ce samedi soir et a disputé ses premières minutes de la saison avec les Métallos. "Cela faisait très longtemps que je n'avais plus joué. Cela fait du bien, et surtout avec une victoire à la clé. Cela a été dur, mais je reviens et j'espère aider mon équipe au maximum. Je travaille bien à l'entraînement et je fais tout pour retrouver le rythme. Il me reste à enchaîner les rencontres", a conclu Kilota.