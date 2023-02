Deux perdants pour le prix d'un

Chaque équipe aura eu sa mi-temps, et chaque équipe aura donc pris son petit point. Mais les deux équipes font la très mauvaise opération de ce dimanche.

Les années ont beau passer, il y a des choses qui ne changent pas. Les rencontres à six points par exemple. Le duel entre Zulte Waregem et Ostende de ce dimanche soir en est le parfait exemple. Deux équipes qui sont actuellement dans le wagon qui mène tout droit à la Challenger Pro League et qui en plus ont dû apprendre via les GSM que Courtrai s'était imposé à Sclessin. La pression est donc sur les deux équipes.

Dans ce cas-là, pour tenter de se soulager un peu, il faut un but, mener au score. Et ce sont les hommes de Leye qui vont souffler en tout début de rencontre. Jelle Vossen sert parfaitement Gano qui ne se fait pas prier pour ajuster Guillaume Hubert (5', 1-0). Dans la foulée, Vossen pense avoir doublé l'avantage, mais le VAR passe par là et annule cette réalisation. C'est un petit coup dur pour Zulte Waregem qui dans la foulée perd Ruud Vormer, blessé à l'épaule à la suite d'un choc avec un adversaire.

© photonews

Et le KVO dans tout cela ? Et bien, c'est un peu triste offensivement puisque Bossut passe plus ou moins une soirée tranquille. Les Côtiers ont vraiment pris un gros coup sur la tête avec ce but de Gano et puis surtout, devant leur public, les Flandriens sont solides, très solides.

Mais après la pause, tout change, et c'est un peu beaucoup la faute des Flandriens. Ces derniers reculent, comptent un peu sur leur défense. Le bloc recule, petit à petit, et si Bossut sort les premières frappes des Côtiers, il ne pourra rien lorsuqu'à un quart d'heure de la fin du match, un ballon de la droite trouve Hornby qui se joue de tout le monde avant d'ajuster Bossut (76', 1-1). C'est du coup la mauvaise opération pour les deux équipes qui perdent des plumes sur Eupen et Courtrai.

Au classement, Zulte Waregem et Ostende sont toujours relégables et ce à 9 journées de la fin. Le suspense reste entier.