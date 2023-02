Zulte Waregem tremble pour Ruud Vormer : "De fortes chances que sa saison soit finie..."

L'Essevee va-t-il manquer de son transfuge hivernal pour une période qui s'annonce cruciale ?

Alors qu'on entamait à peine la rencontre entre Zulte-Waregem et Ostende (score final : 1-1), Ruud Vormer est tombé et s'est occasionné une douleur à l'épaule. Le Néerlandais a du laisser sa place quelques minutes plus tard.

Cela serait grave pour Vormer : le Nieuwsblad annonce qu'il se serait fracturé la clavicule et qu'il devrait manquer 6 à 8 semaines de compétition. Des craintes confirmées par son coach Mbaye Leye, déclarant qu'il y avait de "fortes chances" que la saison de Vormer soit déjà finie.

Un potentiel très gros coup dur pour Vormer, qui revenait dans le coup après de longs mois de mise au placard à Bruges, mais aussi pour Zulte Waregem, embarqué dans une course au maintien et qui doit par ailleurs disputer un demi-finale retour de Belgique face à Malines.