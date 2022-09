Le KV Courtrai trouve la faille, Eupen n'enchaîne décidément pas

Courtrai et Eupen se sont longtemps neutralisés dans un match plaisant mais peu ouvert, jusqu'à ce que le KVK trouve la faille.

Eupen recevait le KV Courtrai pour la première du nouveau coach courtraisien, Adnan Custovic, ce samedi. Celui-ci faisait déjà un choix étonnant en mettant Faïz Selemani sur le banc. C'était donc à Didier Lamkel Zé et au revenant Felipe Avenatti de porter l'attaque des Kerels dans ce qu'on présente déjà comme un "match à 6 points" entre des équipes qu'on imagine lutter pour leur maintien.

Le schéma sera celui d'un AS Eupen en possession, avec les flèches Nuhu et N'dri devant tentant de trouver la faille. Mais la défense courtraisienne est en place et les contres commencent : Avenatti obtient sa première grosse occasion (11e), Moser s'interpose. Charles-Cook lui répond de la tête et il faut un retour en urgence de Dessoleil (12e). On passe d'un but à l'autre par moment : Ilic sauve une frappe de N'dri, Moser intervient devant Lamkel Zé à deux reprises...et le Camerounais s'agace, semblant sortir de son match.

Eupen ne profite pas des absences techniques du KVK : N'dri est maladroit à la finition, et l'absence d'un vrai tueur comme Prevljak se fait ressentir. La fin de première période est courtraisienne, mais Moser veille sur une passe en retrait suicidaire de Jeggo, avant de voir un coup-franc optimiste mais très dangereux de Messaoudi passer au-dessus des 35 mètres (45e).

En seconde période, Courtrai comme Eupen peineront à se montrer dangereux hors phase arrêtées, sur lesquelles Ilic comme Moser seront attentifs. Ce dernier devra s'employer devant Watanabe (67e), avant de sortir au-devant de Selemani. Monté au jeu, le Comorien ne trouvera pas plus la faille que Lamkel Zé, qu'il a remplacé...du moins pas lui-même. Mais Selemani lancera idéalement Dylan Mbayo dans le dos d'une défense eupenoise pourtant bien en place ce samedi : le n°7 du KVK trompe calmement Moser (0-1, 82e). Il faudra un grand Ilic au bout du temps additionnel pour encore sauver les meubles (90e+6), mais Adnan Custovic fête bien son retour en D1A, et l'AS Eupen peine décidément à enchaîner en ce début de saison.