L'Union en passe trois à Zulte et se rassure

Les Unionistes se sont imposés assez facilement ce dimanche soir (1-3).

Avec quelques changements dans le 11 des deux équipes, le match débutait avec par une énorme occasion pour l’Union. Zulte se dégageait très mal et offrait un cadeau à Vanzeir, dont il ne profitait pas (2e).

Adingra, titularisé, se montrait et héritait d’une belle occasion lorsque Vanzeir remettait en retrait dans le rectangle. La frappe du joueur prêté par Brighton passait juste à côté (19e). Zulte se réveillait et Drambaev était tout proche de donner le premier but à Vossen (20e).

Globalement dominatrice, l’Union bénéficiait d’un peu d’aide de la part de son adversaire. Ciranni ne sentait pas Lazare dans son dos et le faisait tomber dans le rectangle. Mr. Denil vérifiait les images et donnait le penalty. Teuma s’élançait confiant et mettait l’Union sur les bons rails (39e).

En difficulté, Vanzeir bénéficiait d’une bonne passe latérale d’Adingra devant Bossut mais voyait son tir dévié (50e). Il laissait ensuite sa place à Lapoussin. On ne peut pas dire qu’il s’est rassuré sur ce match…

Très peu en vue depuis le début du match, Boniface reprenait de la tête un bon centre de Nieuwkoop mais n’inquiétait pas assez Bossut (67e).

Face à une équipe de Zulte très peu dangereuse, l’Union en profitait pour faire le break. José Rodriguez usait de toute son expérience et récupérait un ballon dont profitait Adingra. Le jeune ailier y allait seul et marquait son 2e but de la saison (70e).

Une scène assez cocasse - et frustrante pour Zulte - allait ensuite se dérouler. Une faute était sifflée dans le rectangle de Zulte mais le juge de touche avait déjà levé son drapeau pour hors-jeu. Suivront alors quelques minutes de discussions entre Mr. Denil et l'équipe d'arbitres, avant que ce dernier ne confirme sa décision. Monté au jeu à la place de Boniface et déjà buteur face à l'Antwerp, Dennis Eckert Ayensa prenait ses responsabilités et récidivait (82e).

Beaucoup d'efforts, pour peu de résultats, pour Zulte. L'Essevee se consolera tout de même avec son attaquant venu des divisons amateurs, Stan Braem (90e + 1). Ce match très physique et engagé ne pouvait pas se finir sans une carte rouge, reçue par François pour un tacle en retard.

L'Union se rassure après sa défaite face à l'Antwerp en milieu de semaine, Zulte ne compte que 5 points sur 21 et est 17e.