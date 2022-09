Okumu tire une balle dans le pied de Gand, Charleroi se relance

En deux minutes, les Buffalos ont laissé filer le match et Charleroi en a bien profité.

Il y avait beaucoup de soucis pour Edward Still ce dimanche. Le premier, c'est la blessure de son gardien Hervé Koffi qui doit déclarer forfait. C'est Pierre Patron qui était du coup aligné pour la toute première fois entre les perches des Zèbres. Le T1 local laisse aussi son attaquant Benbouali sur le banc et aligne Mbenza en pointe.

Ce duel est très tactique, surtout dans sa première partie. Il y a peu d'occasions entre ces deux blocs bien en place. La première vraie occasion se transforme d'ailleurs en but, par un centre de Samoise qui trouve Hong absolument seul au deuxième poteau (22', 0-1). Quelques minutes plus tard, c'est le tournant qui se joue puisque Samoise est cette fois servi, mais sa volée fracasse la barre.

Les Zèbres vont réagir et profiter à leur tour des largesses défensives adverses. Nkuba centre parfaitement pour Morioka, aussi libre qu'Hong, et lui aussi place sa tête dans les filets adverses (37', 1-1). On avait eu un premier tournant, nous allons avoir un deuxième puisque Okumu en vient aux mains avec Mbenza, le Gantois fait le geste de trop et est expulsé (39').

La physionomie de la rencontre change alors, car les Gantois se concentre sur la défense, tout en laissant Depoitre et Cuypers en pointe, afin de tenter de repartir avec les trois points. Mais on ne va pas se mentir : la seconde période est triste, parce que cette équipe de Charleroi est bonne collectivement, mais manque clairement d'un détonateur technique.

Cette détonation va venir des pieds de Golizadeh. L'Iranien se joue de la défense gantoise, centre en retrait pour Tchatchoua. Ce dernier rate sa passe pour Morioka, mais Zorgane arrive en pleine course pour ajuster Roef du pied gauche (73', 2-1).

Après la défaite contre le Club de Bruges, Charleroi retrouve donc le chemin de la victoire, la quatrième de la saison, la deuxième devant ses supporters. Les Zèbres passent donc devant leur adversaire du jour et sont dans le top 8.