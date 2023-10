🎥 Trois penaltys sifflés à Gand - Standard : l'avis tranché de Frank De Bleeckere

Avec trois penaltys sifflés, Nicolas Laforge a eu du boulot lors de Gand - Standard. Mais l'arbitre de la rencontre peut se targuer des bonnes notes de Frank De Bleeckere.

Comme de coutume, Frank De Bleeckere s'est exprimé ce lundi sur les phases arbitrales les plus litigieuses du weekend dans le programme "Under Review". Après s'être penché sur la rencontre d'Anderlecht et notamment ce potentiel penalty sur Théo Leoni, il est passé à Standard - Gand, où les Rouches ont hérités de deux penaltys, contre un pour les Buffalos.

La rencontre a été riche en événements, mais pas en polémiques : les trois penaltys sifflés ont été relativement bien acceptés, même si le premier concédé par Moussa Djenepo a fait discuter : "Je pense que vous pouvez bien comparer la première et la troisième situation (où Moussa Djenepo va cette fois. Deux fois, le défenseur est en retard et frappe l’attaquant : le penalty est logique. Vous ne voyez pas non plus de protestations. Laforge a été constant. C’est pourquoi il y a peu de discussions".

Quant au deuxième penalty de la rencontre, accordé au Standard, Nicolas Laforge a été appelé par le VAR pour le tacle d'Ismael Kandouss sur Wilfried Kanga : "l’action du joueur gantois était risquée, il n’était pas illogique pour le VAR d’intervenir. Ce n’est pas parce que vous touchez la balle que cela ne peut pas être penalty". Les phases auront d'autant moins fait réagir que les trois penaltys bottés ont été arrêtés.