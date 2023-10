"Pas assez de tout" : pour Carl Hoefkens et le Standard, le retour sur terre a été brutal à La Gantoise

Coup d'arrêt pour le Standard qui s'incline 3-1 à La Gantoise. Les Liégeois payent surtout leur mauvaise première mi-temps.

Après l'euphorie des deux victoires contre le Club de Bruges et Anderlecht à Sclessin, le Standard est retombé dans ses travers à Gand. Les Rouches ont loupé le coche sur un penalty de Wilfried Kanga arrêté par Davy Roef puis ont encaissé trois buts en l'espace de 7 minutes.

Un premier acte qui frustre particulièrement Carl Hoefkens : "Il n’y avait pas assez de tout. Un manque d’engagement pur, trop peu de passion, trop peu de fierté dans les duels. Les deuxièmes ballons n’ont jamais été pour nous. Quand on avait le ballon, on n’était pas assez dominant et on avait de la difficulté à garder le ballon dans l’équipe" a-t-il déclaré au micro d'Eleven.

Le Standard a ensuite réagi en seconde période, réduisant le score grâce à Kanga...qui ratait un deuxième penalty quelques minutes plus tard : " Si ce deuxième penalty de Kanga rentre, ça pourrait être une autre histoire. Derrière, il y aurait encore eu 12 minutes avec un retour à 3-2 et cela aurait pu devenir très excitant" continue Hoefkens. Dimanche prochain, le Standard devra réagir à la maison contre Malines.