"Ils n'avaient plus aucune chance" : Alexander Blessin a apprécié la réaction de l'Union, menée à Westerlo

Encore une fois, l'Union a disputé un match à réaction à Westerlo. Mais encore une fois, l'Union l'a emporté.

Comme contre le LASK en Conférence League, l'Union Saint-Gilloise a concédé une ouverture du score précoce contre Westerlo, un but signé Erdon Daci dès la dixième minute. Mais la réaction a mis moins de temps à se faire attendre, via Loic Lapoussin (33e) et Dennis Eckert Ayensa (56e) avant que Mohamed Amoura ne plie la rencontre dans les dernières minutes.

Une réaction qui ravit Alexander Blessin : "C’était un match sérieux. Nous avons commencé fort, mais en raison d’un pressing trop élevé, nous avons vite encaissé" déclare l'entraîneur allemand à Eleven.

Avant de poursuivre : "J'ai toujours eu le sentiment que nous avions tout sous contrôle, en deuxième période ils n’avaient plus aucune chance. C’est une victoire très méritée". Le weekend prochain, l'Union passera un test sur la pelouse de l'Antwerp, bien que le Great Old vive des moments compliqués.