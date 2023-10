L'Union Saint-Gilloise va devoir faire attention à Christian Burgess

Le défenseur de l'USG pourrait être absent d'ici quelques matchs. Un carton jaune de plus et...

L'Union Saint-Gilloise a ramené les trois points de son déplacement à Westerlo après une nouvelle remontada (1-3). Durant ce match, peu de fautes ont été commises et l'arbitre n'a distribué que deux cartons jaunes.

L'un d'entre eux était adressé à Christian Burgess. Si cela n'a pas eu d'incidence sur le reste de la rencontre pour le défenseur de l'USG, il faudra qu'il se tienne à carreau durant les prochains matchs.

En effet, un carton jaune de plus et il sera suspendu automatiquement pour la prochaine rencontre. L'Union recevra le FC Bruges lors de la prochaine journée de Jupiler Pro League avant de jouer Courtrai et de se déplacer à Gand.