Wouter Vrancken pas tendre avec ses joueurs après la défaite face à Eupen

Wouter Vrancken fait partie de ces entraîneurs entiers en interview. Comme à son habitude, il ne se débine pas à l'heure d'évoquer les points négatifs.

En une semaine, Genk a encaissé deux gros coups sur la tête. D'abord en Ligue des Champions avec l'élimination aux tirs au but face au Servette, puis ce samedi. Alors que les Limbourgeois voulaient se remettre la tête à l'endroit face à Eupen, ils ont pris un deuxième uppercut avec cette défaite 0-1.

Wouter Vrancken avait fait tourner une partie de son équipe en laissant plusieurs de ses cadres comme Munoz, Paintsil ou Arokodare sur le banc. "Les gars qui ont moins joué dans le passé et qui ont maintenant leur chance doivent faire preuve de détermination et me prouver le contraire. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé" déclare le T1 du Racing en après-match.

Vrancken attend donc de ses hommes une réaction, notamment qu'ils affichent un esprit de corps irréprochable : "Nous n'avons pas une équipe qui puisse faire la différence grâce aux individus, nous avons besoin de toute l'équipe". Pour Genk, le meilleur remède reste une victoire contre l'Olympiakos en Europa League ce jeudi.